PATERNO': Oggi la festa di San Giuseppe al villaggio Sferro - IL PROGRAMMA

La prima domenica di maggio, la comunità della piccola frazione di Sferro, festeggia il proprio Patrono San Giuseppe, al quale è dedicata la piccola chiesetta del Villaggio da sempre legata alla Comunità di Sant'Antonio Abate e ora che questa è divenuta parte di quella della Chiesa Madre, anche Sferro viene gestita dalla Parrocchia Matrice Santa Maria dell'Alto.

PROGRAMMA - DOMENICA 06 MAGGIO

ORE 09.30 - Ingresso del corpo bandistico "Associazione Musicale città di Castel di Judica"

ORE 10.30 - Celebrazione eucaristica presieduta dal sac. Giuseppe Mirone, parroco in San Giuseppe La Rena

ORE 17.10 - Preghiera al Patriarca San Giuseppe con la benedizione ai portatori del fercolo e ai pellegrini.

ORE 17.30 - Processione col simulacro del Santo per le vie del Villaggio, facendo sosta sulla s.s. 192, sullo spiazzale del rifornimento e presso Piazza M. Grippa per la benedizione delle campagne, delle attività lavorative e delle famiglie.

ORE 19.30 - Il rientro in chiesa e la solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal Sac. Salvatore Patanè, Prevosto Parroco in Santa Maria dell'Alto e animata dalla Corale Stella Maris della Chiesa Sant'Antonio Abate di Paternò.

A conclusione è previsto uno spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta Vaccalluzzo.