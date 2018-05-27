PATERNO': OGGI LA FESTA PER SANTA BARBARA DELLE ROSE

La festa ha luogo il 27 maggio, e rappresenta il patrocinio della santa a Paternò, venne istituita in occasione dell’eruzione dell’Etna nel 1780, la cui lava minacciava di raggiungere la città di Paternò. Il 27 maggio dello stesso anno, dalla chiesa di Santa Barbara si snodò una processione penitenziale con il busto reliquiario della santa accompagnato. Secondo la tradizione la lava si sarebbe fermata quando la processione giunse presso il feudo di Ragalna ponendo le reliquie davanti al fronte lavico.

La festa è conosciuta dai paternesi con l’appellativo di Santa Barbara delle rose in quanto il busto della santa viene adornato da una corona di rose. Tale usanza risale alla prima processione del 1780 quando, avvenuto il miracolo, i fedeli intrecciarono una corona di rose, ponendola sul busto della santa durante la processione di ritorno al paese.

DOMENICA 27 MAGGIO

ore 08.00 Scampanio festoso, spari di bombe al castello normanno

ore 08.00 Esposizione del busto reliquiario nella chiesa S.Barbara

ore 08.30 S.Messa e benedizione delle rose

ore 10.30 S.Messa e benedizione delle rose

ore 19.00 Solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.Sec. Giuseppe Guliti , vice cancelliere della Curia Arcivescovile di Catania

ore 20.00 Processione con il busto reliquiario di S.Barbara per le seguenti vie:

( DIRETTA STREAMING SUL GRUPPO 95047 IL MURETTO)

S.Caterina, Roma, Piazza Indipendenza, Garibaldi , Piazza della posta, Teatro , Piazza San Francesco di Paola, Piazza Umberto

Ingresso della processione nella Chiesa di S.Barbara, canto del “TE DEUM” di ringraziamento, benedizione con il busto reliquiario di S.Barbara e canto dell’inno della Patrona.

Lungo il tragitto la processione sosterà, per momenti di riflessione e preghiere, innanzi agli "altarini" storici, eretti dalla cittadinanza in onore di S.Barbara