PATERNO’ – Oggi la Solennità di Maria Santissima Bambina: processione e fuochi d’artificio

PATERNO’ – La comunità parrocchiale di Santa Maria dell’Alto e della chiesa di Sant’Antonio Abate celebra oggi, lunedì 8 settembre, la Solennità di Maria Santissima Bambina, in coincidenza con l’Anno Giubilare 2025.

Il tema scelto quest’anno è “La Nascita di Maria, Aurora della nostra Gioia”, un invito alla preghiera e alla devozione mariana che accompagna i fedeli in questa giornata centrale di fede e tradizione.

Il programma di oggi, lunedì 8 settembre

Ore 08.00 : suono festoso delle campane e sparo di colpi a cannone dal Castello Normanno per annunciare alla città il giorno della festa.

: suono festoso delle campane e sparo di colpi a cannone dal Castello Normanno per annunciare alla città il giorno della festa. Ore 08.30 : Santo Rosario (chiesa di Sant’Antonio Abate).

: Santo Rosario (chiesa di Sant’Antonio Abate). Ore 09.00 e 10.30 : Celebrazioni Eucaristiche.

: Celebrazioni Eucaristiche. Ore 18.00 : raduno dei fedeli nella chiesa di Sant’Antonio Abate, uscita del simulacro della Madonna Bambina e processione per piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero e piazza Indipendenza, con ingresso nella chiesa parrocchiale dell’ex Monastero della Santissima Annunziata.

: raduno dei fedeli nella chiesa di Sant’Antonio Abate, uscita del simulacro della Madonna Bambina e processione per piazza Vittorio Veneto, via Santa Caterina, piazza Santa Barbara, via Monastero e piazza Indipendenza, con ingresso nella chiesa parrocchiale dell’ex Monastero della Santissima Annunziata. Ore 18.30 : Santo Rosario.

: Santo Rosario. Ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica Capitolare di saluto, presieduta dal Rev.do Can. Alessandro Ronsisvalle, vicario parrocchiale, nominato nuovo parroco della comunità del Santissimo Sacramento in Belpasso.

Al termine della liturgia, la processione riprenderà per piazza Indipendenza, via Roma e piazza Vittorio Veneto. La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico, il rientro nella chiesa di Sant’Antonio Abate e l’atto di affidamento alla Vergine Santissima Bambina.

A guidare la comunità è il Rettore, Prev. Salvatore Patanè, che invita tutti i fedeli e i devoti a partecipare con fede e gioia a questo momento di grazia.