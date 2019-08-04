PATERNO': OGGI LUTTO CITTADINO E FUNERALI DI EDOARDO

Verranno celebrati oggi alle 11,00, nel Santuario della Madonna della Consolazione, i funerali di Edoardo Chisari, il 17enne Paternese, morto venerdì scorso, in un incidente stradale lungo la Paternò...

Verranno celebrati oggi alle 11,00, nel Santuario della Madonna della Consolazione, i funerali di Edoardo Chisari, il 17enne Paternese, morto venerdì scorso, in un incidente stradale lungo la Paternò - Ragalna.

E oggi lutto cittadino, indetto rispettivamente dai sindaci di Paternò, Nino Naso e Ragalna, Salvo Chisari.

Lo ricorda cosi il Sindaco di Paternò, Nino Naso :

Paterno' piange la scomparsa del nostro giovane Edoardo, figlio di tutti noi paternesi. È davvero straziante apprendere notizie come questa. Sono vicino alla famiglia... Questi sono momenti in cui ciascuno di noi deve raccogliersi nel silenzio e nella preghiera.

Ciao Edoardo

Ieri mattina, al comando della Polizia municipale di Paternò, è stata ascoltata la testimone che ha assistito all’incidente.

Sembrerebbe confermata la prima ricostruzione dell’accaduto: il ragazzo avrebbe effettuato il sorpasso di un’autovettura, senza riuscire poi a rientrare sulla sua corsia di marcia.

CIAO EDOARDO IL RICORDO DELLA SUA PROF.

Ciao Edoardo,

non riesco a dirti addio perché so già che dalla nostra classe, dalla nostra scuola, dal nostro cuore non te ne andrai mai…

Quando hai la fortuna di svolgere un lavoro come il mio è sempre un’emozione intensa sentirsi attraversati dall’esistenza di tanti giovani, una pioggia di stelle nel caldo di Agosto.

Tu, però, sei andato ad illuminare un altro angolo dell’Universo troppo in fretta…

Le parole non dette mi sembrano tante, troppe, un nodo che mi fa mancare il respiro…

Sento il dolore dell’impotenza dei tuoi compagni che non sanno come fare senza il tuo sguardo sornione e il tuo sorriso splendente.

Sento le lacrime dei tuoi docenti che hanno sempre apprezzato i tuoi modi garbati ed educati e ti hanno visto crescere tenace e arguto, con quel guizzo negli occhi che ti avrebbe portato lontano…

Sento lo strazio dei tuoi familiari che ti hanno guidato con amore e determinazione, insegnandoti il valore dell’impegno e del rispetto.

Un mosaico prezioso la tua vita, interrotto troppo presto da un destino di cui è impossibile cogliere il senso.

Non riusciamo a farcene una ragione.

Paternò, 2 agosto 2019

La tua prof.