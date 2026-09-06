PATERNÒ, OGGI NUOVO INCIDENTE ALLA ROTONDA DEL CORSO ITALIA: IL SECONDO IN POCHI GIORNI

Due Fiat Panda coinvolte nello scontro avvenuto in mattinata tra via Convento e Corso Italia. Solo due giorni fa un altro incidente nella stessa zona.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 11 e ha coinvolto due Fiat Panda. Dopo l’impatto, le vetture sono rimaste ferme sulla carreggiata.

Fortunatamente, secondo quanto appreso, le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi ferite. L’episodio avrebbe quindi avuto conseguenze meno serie rispetto a quanto inizialmente si poteva temere.

L’incidente ha comunque causato alcuni rallentamenti alla circolazione, considerando che la rotatoria tra via Convento e Corso Italia rappresenta uno dei punti maggiormente attraversati della viabilità cittadina.

A destare attenzione è soprattutto il fatto che appena due giorni fa nella stessa zona si era verificato un altro incidente stradale. Due episodi ravvicinati che riportano inevitabilmente l’attenzione su questo tratto di strada.

La rotonda viene percorsa quotidianamente da numerosi automobilisti e collega diverse zone della città, motivo per cui ogni incidente può avere ripercussioni anche sulla normale circolazione.

Quello di oggi rappresenta dunque il secondo incidente registrato nel giro di pochi giorni nella stessa area. Per fortuna, almeno in questa occasione, non risulterebbero conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Un nuovo episodio che si aggiunge alla cronaca stradale cittadina e che, proprio per la vicinanza con il precedente incidente, non è passato inosservato tra residenti e automobilisti.