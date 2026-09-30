Paternò, oggi riapre lo svincolo sulla SS121: dalle 17 tornano percorribili le rampe

Fine della chiusura per lo svincolo di Paternò sulla SS121: restano limite di 30 km/h e divieto di sorpasso

Paternò – Oggi, mercoledì 30 settembre, riapre lo svincolo di Paternò sulla strada statale 121 “Catanese”. A partire dalle ore 17:00 torneranno percorribili le rampe in entrata e in uscita al km 17, in direzione Palermo.

La riapertura arriva al termine delle lavorazioni previste nell’attuale fase del cantiere legato al prolungamento della rete ferroviaria metropolitana di Catania, da Misterbianco Centro fino a Paternò.

Il traffico sarà ripristinato con una configurazione provvisoria dello svincolo, indicata attraverso la segnaletica presente sul posto. Sulle rampe sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Anas invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla nuova configurazione della viabilità e a rispettare la segnaletica, soprattutto nelle prime ore successive alla riapertura.

Dalle 17 di oggi, dunque, viene ripristinato il collegamento attraverso lo svincolo di Paternò, seppure con l’assetto temporaneo previsto per questa fase dei lavori.