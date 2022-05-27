PATERNO’: OGGI SI FESTEGGIA LA FESTA PER SANTA BARBARA DELLE ROSE 2022

Questa festa venne istituita nel lontano 1780 quando il 26 e 27 maggio di quell'anno il busto della Santa venne portato davanti al fronte lavico che minacciava le terre di Paternò nella frazione di Ra...

I cittadini, il clero e i giurati allora fecero un voto alla Santa e che venne sottoscritto dal Vescovo di Catania, ogni anno il 27 maggio tutta la cittadinanza con animo grato, rinnovi con una processione penitenziale e di ringraziamento, la sua gratitudine alla SS. Trinità alla quale la Vergine e martire Barbara diede la vita.

Ancora oggi questo voto si rinnova e anche quest'anno dopo due anni di pausa vogliamo riprendere questa antica processione per rinnovare la noatra gratitudine alla gloriosa S. Barbara, che non ha mai fatto mancare la sua protezione e il suo conforto.

Programma 2022

27 maggio

Giornata del ringraziamento

08.30 esposizione del miracoloso busto reliquiario.

Ore 09.00 S. Messa e benedizione delle Rose.

Ore 10.30 S. Messa e benedizione delle Rose.

Ore 18.30 S. Messa solenne capitolare presieduta dal Rev. Sac. Giuseppe Calabrò, parroco della parrocchia SS. Salvatore in Paternò.

Ore 19.30 Solenne processione di ringraziamento del busto reliquiario con la partecipazione del capitalo della collegiata S. Maria dell'Alto, del Clero regolare e secolare, delle confraternite della città, delle associazioni cattoliche, del circolo cittadino S. Barbara, delle autorità civili e militari.

La processione farà sosta nei tre altarini storici per rievocare gli eventi miracolosi e ringraziare S. Barbara per i pericoli scampati.

La processione farà il seguente percorso: piazza S. Barbara, via S. Caterina, via Roma e sosta nel primo altarino. Piazza Indipendenza e sosta nel secondo altarino. Via Garibaldi, piazza Regina Margherita, via Garibaldi, piazza S. Giovanni e sosta nel terzo altarino. Via V. Emanuele, piazza Regina Margherita, via V. Emanuele, piazza Indipendenza, via Monastero, piazza S. Barbara. Rientro in Chiesa canto solenne del Tè deum di ringraziamento e atto di affidamento alla S. Patrona.