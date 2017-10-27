PATERNO': OGGI TRISTE E DOPPIO ANNIVERSARIO

A volte i ricordi non sono sempre belli, ma purtroppo è anche vero che chi dimentica vuol dire che non aveva bei ricordi, e noi di 95047 oggi di ricordi ne abbiamo tanti, in virtù di un triste anniver...

A volte i ricordi non sono sempre belli, ma purtroppo è anche vero che chi dimentica vuol dire che non aveva bei ricordi, e noi di 95047 oggi di ricordi ne abbiamo tanti, in virtù di un triste anniversario che accomuna 4 vite spezzate dalla strada. Ricordiamo 4 ragazzi che hanno lasciato un segno nei nostri cuori ed è giusto e doveroso onorare.

Un anno fa scompariva Salvatore Magrì, investito alcuni giorni prima vicino Sigonella, mentre era in giro con la sua bici, una passione che coltivava con amore. Salvatore rimase alcuni giorni ricoverato al Cannizzaro, ma purtroppo con delle ferite che furono fatali.

E per ricordarlo, domenica alle ore 08.00 con partenza da Via Vittorio Emanuele "zona palme" ,ci sarà la prima edizione di un memorial a lui dedicato.

Lo stesso giorno anche Diego Di Perna scompariva vittima di un brutto incidente, e ricordiamo anche lui.

Le altre tre vittime, sono Eugenio Borzì, Silvio Bonanno e Antonino Magro, tre ragazzoni che sei anni fa persero la vita in uno schianto sulla circonvallazione di Catania. Un altro colpo terribile, che ha privato tre famiglie di cari ragazzi.

Oggi, vogliamo ricordarli, vogliamo che la nostra vita si fermi un istante per pensare a delle tragedie che lasciano indelebilmente il segno. La vita va avanti, è vero, ma bisogna sempre imparare dal passato e soprattutto ricordare che ha lasciato anche un piccolo segno nella nostra vita. Noi che purtroppo spesso scriviamo di tragedie di cui non vorremmo scrivere, abbiamo il compito ingrato di riportare tristi fatti di cronaca.

Ma anche per noi sono tragedie che non dimenticheremo mai, per questo oggi, in occasione di questi due tristi anniversari, vogliamo fermarci un attimo e pensare a 4 angeli che ci guardano e proteggono da lassù.

Ciao Ragazzi