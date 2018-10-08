PATERNO': OMAGGIO FLOREALE DEL SINDACO A SANTA BARBARA - FOTO
A cura di Redazione
08 ottobre 2018 11:58
Omaggio floreale ieri sera del Sindaco, Nino Naso, insieme con la Giunta, presso la chiesa di S.Barbara per offrire un mazzo di fiori alla Santa Patrona, in segno di ringraziamento, e a nome di tutta la città di Paternò, per lo scampato pericolo causato dal forte terremoto che si è verificato nel territorio l' altra sera.
GRAZIE S. BARBARA!
