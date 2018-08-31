Nella mattina di ieri i Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Paternò hanno proceduto alla cattura di ATANASIO Salvatore Alex, classe 1992, resosi irreperibile nel corso dell’Operazio...

Nella mattina di ieri i Carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Paternò hanno proceduto alla cattura di ATANASIO Salvatore Alex, classe 1992, resosi irreperibile nel corso dell’Operazione “Assalto” del 28 agosto nei confronti di appartenenti al Gruppo “Assinnata” ritenuti responsabili dei delitti di associazione di tipo mafioso, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e di estorsione.

PATERNO': OPERAZIONE “ASSALTO”, CATTURATO IRREPERIBILE

A seguito di una ininterrotta attività di indagine, l’uomo è stato rintracciato in un’abitazione di un congiunto e, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso Casa circondariale di Catania Bicocca.