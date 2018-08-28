PATERNO': OPERAZIONE "ASSALTO", LE DICHIARAZIONE DEL SINDACO; VICESINDACO E CONSIGLIERE DISTEFANO

Sindaco Nino Naso: Complimenti ai nostri Carabinieri con in testa il Capitano Accardo per la brillante operazione condotta questa notte a Paternò.Queste sono le risposte che i cittadini si attendono.U...

Sindaco Nino Naso:

Complimenti ai nostri Carabinieri con in testa il Capitano Accardo per la brillante operazione condotta questa notte a Paternò.

Queste sono le risposte che i cittadini si attendono.

Un grande grazie da parte dell'Amministrazione e della Comunità Paternese tutta.

Il Vice Sindaco Mannino:

Oggi la nostra Città respira aria di legalità e di contrasto forte ad ogni forma di associazione Mafiosa e delinquenziale.

Esprimo, per conto dell’Amministrazione tutta e della Paternò onesta - che rappresenta per fortuna la maggioranza della nostra Città - il mio apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sviluppato in maniera encomiabile dalla Compagnia di Paterno’ rappresentata nella

massima carica dal Capitano Accardo al quale vanno la stima e fiducia di tutta la collettività.

La procura della repubblica nella figura del Dott.Zuccaro, continua a dimostrare un vero e proprio “pugno di ferro” nella lotta alla mafia e ad ogni tipo di associazione delinquenziale.

Questo risultato fa emergere come la nostra Città è purtroppo vittima di delitti di tipo mafioso quali estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed attività delinquenziali che condizionano in modo illecito l’economia locale.

Quanto raggiunto oggi dalle forze dell’ordine e dalla magistratura inquirente rafforza ed alimenta la nostra speranza e la linea della legalità e del rispetto delle regole, e ci dà la certezza della presenza dello Stato capace di tutelare i cittadini onesti e lavoratori.

Con quest’operazione si ripristina inoltre la legalità e la religiosità della festività della nostra Santa Patrona Barbara che qualcuno tento’ di deturpare con l’atto deplorevole “dell’inchino”nel dicembre del 2015.

Si rende giustizia inoltre rispetto ad un gesto che merita la condanna di tutti

Da uomo delle istituzioni che ha da poco subito un vile atto di meschina e feroce violenza, lontano dal comune sentire del vivere civile , dico che la sfida generazionale è quella di ripristinare il valore della legalità ed il profondo rispetto delle regole che ho sempre diffuso e tentato a volte anche invano di condividere con le persone che mi seguono nella vita politica e personale.

Il Consigliere Distefano:

"Ritengo quanto mai doveroso, nella mia veste istituzionale di consigliere comunale ma soprattutto di cittadino, rivolgere un plauso alla Procura della Repubblica di Catania e ai Carabinieri della Compagnia di Paternò per l'Operazione condotta la notte scorsa.

Si tratta di affermare ancor di più un principio di giustizia senza il quale l'ordine pubblico, la sicurezza e l'economia stessa della nostra città rischiano di deragliare per sempre. Lo dobbiamo ai nostri figli prima ancora che a noi stessi.

Faccio mie le parole ineccepibili del Capitano Angelo Accardo, in conferenza stampa: "Oggi festeggia lo Stato".