PATERNO': ORARI DI APERTURA VILLA COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SETTEMBRE 2018

Per consentire, i lavori di collocamento degli stand, degli impianti elettrici, del montaggio del palco e di varie altre strutture, per la realizzazione dell'evento "FIERA DI SETTEMBRE" in programma dal 07 al 17 settembre , la villa Comunale “Giardino Moncada” per motivi di sicurezza e di ordine pubblico sarà chiusa al pubblico

Da martedì 04/09/2018,dalle ore 00.00 fino alle ore 17,00 di Venerdi 07/09.2018 per collocamento degli stands ;

Da Martedì 18/09/2018 dalle ore 00,00 fino alle ore 24,00 di Mercoledì 19/09/2018 per montaggio degli stands.

come riportato nell'ordinanza sindacale n° 109 del 31-09-2018.