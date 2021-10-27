PATERNO’: ORARIO APERTURA E CHIUSURA CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2021

Il Sindaco con ordinanza N°63 del 21/10/2021 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delleI civici cimiteri nelle date di LUNEDI’ 1 NOVEMBRE E MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2021, i...

Il Sindaco con ordinanza N°63 del 21/10/2021 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delle

I civici cimiteri nelle date di LUNEDI’ 1 NOVEMBRE E MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2021, i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 17.00,

L’ingresso è consentito nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anticovid.

obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni ad eccezione di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.;

obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00;

divieto di assembramenti.

NUOVO ORARIO CENTRO VACCINALE COMUNALE

Il Centro Vaccinale Comunale anti-Covid “Un nonno per amico” di Viale Alcide De Gasperi resterà chiuso nei giorni 1 e 2 novembre prossimi in occasione della Festività di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti. La regolare riapertura è prevista per il successivo giovedì 4 novembre.