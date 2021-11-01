PATERNO’: ORARIO CIVICI CIMITERI GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE 2021
Il Sindaco con ordinanza N°63 del 21/10/2021 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delleI civici cimiteri nelle date di LUNEDI’ 1 NOVEMBRE E MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2021, i...
Il Sindaco con ordinanza N°63 del 21/10/2021 disciplina l’apertura dei Civici Cimiteri nelle imminenti ricorrenze delle
I civici cimiteri nelle date di LUNEDI’ 1 NOVEMBRE E MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2021, i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura: dalle ore 8.00 alle ore 17.00,
L’ingresso è consentito nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anticovid.
- obbligo di indossare la mascherina per tutti gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni ad eccezione di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.”.;
- obbligo di mantenere la distanza interpersonale di mt. 1.00;
- divieto di assembramenti.
NUOVO ORARIO CENTRO VACCINALE COMUNALE
Il Centro Vaccinale Comunale anti-Covid “Un nonno per amico” di Viale Alcide De Gasperi resterà chiuso nei giorni 1 e 2 novembre prossimi in occasione della Festività di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti. La regolare riapertura è prevista per il successivo giovedì 4 novembre.