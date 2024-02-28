PATERNO’: ORDINANZA DI SGOMBERO PER LA BARACCOPOLI DI “CIAPPE BIANCHE”

Si muove qualcosa a Paternò dopo l’omicidio di Mohamed Mouna avvenuto per liti tra extracomunitari. Il sindaco, Nino Naso, ha appena emanato una ordinanza di sgombero del villaggio di baracche sito in...

Il sindaco, Nino Naso, ha appena emanato una ordinanza di sgombero del villaggio di baracche sito in zona “Ciappe Bianche”, dove in alcuni alloggi di fortuna e senza servizi sanitari, vivono molti extracomunitari impiegati in maniera occasionale nei lavori agricoli.

L’ordinanza scaturisce dalla relazione della Polizia Municipale, e dalla denuncia di occupazione della proprietaria del fondo. Ora a seguito dell’ordinanza odierna, il locale Comando della Polizia Municipale, con il supporto delle Forze dell’Ordine dovrà provvedere allo sgombero delle baracche, mentre l’Ufficio Tecnico avrà il compito di distruggere e sgomberare i materiali utilizzati per la costruzione dei ripari.

Infine la proprietaria avrà l’onere di recintare il terreno.

Una situazione divenuta insostenibile e che dovrà evitare la costruzione di altri campi simili in altre zone del paese.