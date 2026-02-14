Paternò, ordinanze del Comune: Villa Moncada e area sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII chiusi fino al 23 febbraio 2026

Paternò, Villa Moncada e area sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII chiusi fino al 23 febbraio 2026

Paternò – A causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei danni registrati alle alberature dopo i recenti eventi atmosferici, il Comune di Paternò ha disposto la chiusura temporanea di due importanti aree verdi cittadine: Villa Moncada e l’area di sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII.

Le chiusure sono state stabilite con le ordinanze n. 25 e n. 26 del 13 febbraio 2026, firmate dal Settore Manutenzione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e consentire verifiche tecniche approfondite sugli alberi.

Chiusa l’area sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII

Secondo quanto riportato nell’ordinanza n. 25, l’area di sgambamento cani del Parco Giovanni XXIII resterà interdetta al pubblico:

📌 dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2026

📌 fino alle ore 08:00 del 23 febbraio 2026

La decisione è legata ai danni alle alberature causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi a Paternò tra il 19 e il 20 gennaio 2026. L’Amministrazione ha ritenuto necessarie verifiche più approfondite per individuare eventuali danni non visibili che potrebbero rappresentare un rischio per la pubblica incolumità. ord_00025_13-02-2026

Chiusura totale anche per Villa Moncada

Con ordinanza n. 26 è stata invece disposta la chiusura completa di Villa Moncada, una delle principali ville comunali, che resterà chiusa:

📌 dalle ore 11:00 del 13 febbraio 2026

📌 fino alle ore 08:00 del 23 febbraio 2026

Anche in questo caso, nonostante siano stati già rimossi rami rotti e alberi abbattuti, il Comune ha sottolineato la necessità di ulteriori controlli tecnici per verificare la stabilità delle alberature e prevenire eventuali pericoli, soprattutto considerando il perdurare di condizioni meteo instabili e l’avviso di rischio idrogeologico regionale. ord_00026_13-02-2026

Sicurezza prima di tutto

Le ordinanze sono immediatamente esecutive e prevedono che le aree restino chiuse per l’intero periodo indicato, a tutela della sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione comunale procederà nel frattempo con l’individuazione di una ditta incaricata per le valutazioni tecniche sulle alberature.