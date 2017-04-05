PATERNO' OSPEDALE SALVO, MA SCOMPAIONO SERVIZI

La nuova rete ospedaliera Siciliana prende forma, con alcuni rientri tra cui l'ospedale S. Salvatore di Paternò, che da una possibile chiusura diventa ospedale di Base, mantenendo servizi essenziali p...

La nuova rete ospedaliera Siciliana prende forma, con alcuni rientri tra cui l'ospedale S. Salvatore di Paternò, che da una possibile chiusura diventa ospedale di Base, mantenendo servizi essenziali per la popolazione. Ma non tutto è roseo come sembra. Infatti l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale diventa Uo semplice (perde il primario), e viene istituita l’Uoc di Ortopedia ma sparisce quella di Pediatria. Da quanto scritto, dovrebbero sparire anche i reparti di Oculistica, Otorinolaringoiatria e Psichiatria. Riapre, invece a due anni dalla chiusura Ostetricia e Ginecologia. Critica, nei confronti della nuova rimodulazione il candidato a sindaco Anthony Distefano che ha dichiarato:

L’intervento del candidato sindaco Anthony Distefano:

“Le vicende che riguardano l’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò, fanno gridare ancora una volta rabbia. E’ passato qualche giorno dalla ufficializzazione del nuovo Piano sanitario ed ancora una volta sembra che tutto debba passare in sordina. Nel silenzio generale l’ospedale viene abbandonato al proprio destino. A detta di quanto scritto nel Piano, scompaiono i Reparti di Oculistica, Otorinolaringoiatria e Psichiatria. Nemmeno a parlarne, invece, di un Reparto come quello di Cardiologia: promesso e cancellato. Scopriamo, invece, che vengono previsti dieci posti letto per l’Ostetricia e la Ginecologia (che non esistono più da ormai due anni). E’ l’ennesima presa in giro per la città di Paternò. Siamo arrabbiati nel vedere la nostra comunità umiliata ancora una volta.

Toccherà a noi restituire dignità al nostro territorio e alla nostra città”.