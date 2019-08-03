PATERNO': OTTIMI RISULTATI PER IL TEAM KARATE NUCCIO BORZI' AGLI "EUROPEAN MASTER GAMES 2019"

L’evento, ha richiamato al PalaSport di Giaveno 254 atleti over 30 da tutto il Mondo con l’Italia che brilla come non mai.Sono stati ben 103 gli italiani a salire sul podio, (di cui Giuseppe Schillaci...

L’evento, ha richiamato al PalaSport di Giaveno 254 atleti over 30 da tutto il Mondo con l’Italia che brilla come non mai.

Sono stati ben 103 gli italiani a salire sul podio, (di cui Giuseppe Schillaci “ Oro + 94 Kg “ e Vincenzo Castiglione “ Bronzo – 84 Kg “ appartenenti al Team Karate Nuccio Borzì) arricchendo così il medagliere che ha portato l’Italia al primo posto nel medagliere.

L’Inno di Mameli è risuonato per 36 volte tra le specialità Kata e Kumite, mentre sono stati 27 gli argenti e 40 i bronzi : “Un vero e proprio successo tra vincitori e vinti c’erano abbracci ricchi di quei valori che rendono il Karate una disciplina unica e soprattutto adatta ad ogni età.

Il livello è stato molto alto soprattutto nelle prime categorie di età dove erano presenti anche ex agonisti, ma anche le successive non avevano nulla da invidiare ai ragazzi più giovani.

Per i Master è stato come vivere una vera Olimpiade dove ogni dettaglio è stato curato al meglio: “Le finali effettuate tutte la sera con l’entrata degli atleti sul tatami centrale, il podio maestoso e la premiazione che consacra il titolo vinto.

Questa è una manifestazione che, una volta terminata, ti lascia un magico sapore e tutto grazie alla grande macchina organizzativa, allo staff, ai volontari e soprattutto alla Fijlkam sempre presente”.

E quando si chiude un appuntamento, si guarda già al successivo: “Erano presenti in loco gli stand del Giappone, che ospiterà gli World Master Games nel 2021, con gadget e mascotte. Mancano due anni ma già tutto è pronto per un’altra grande avventura”.

Gianluca Ruffino