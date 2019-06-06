PATERNO': OTTIMI RISULTATI PER IL TEAM MIGHTY GYM AI CAMPIONATI ITALIANI

Ottimi risultati per gli atleti del Team Mighty Gym ai campionati Italiani di Calisthenics Burningate che si sono svolti al RiminiWellness.Guidati dal Maestro Emanuele Palilla hanno ottenuto i seguent...

Guidati dal Maestro Emanuele Palilla hanno ottenuto i seguenti risultati:

Partecipanti in diverse categorie

Andrea Russo (Campionessa Italiana) - 1º Classificata Calisthenics Freestyle Donna

- 1º Classificata Calisthenics Freestyle Donna Antonella Raciti - 2ª Classificata Calisthenics Freestyle Donna

Andrea Pensabene - 2º Classificato Calisthenics Endurance Uomo

Barbara Palumbo - 3ª Classificata Calisthenics Endurance Donna

Emanuele Palilla - 4º Classificato Calisthenics Strength

Giuseppe Currenti - 8° Classificato Calisthenics Freestyle Uomo

Il Calisthenics, conosciuto anche come “Street Workout”, è un'attività motoria che permette di utilizzare il peso del proprio corpo e la forza di gravità come resistenza per migliorare l’ampiezza e la capacità articolare e per lo sviluppo della forza e potenza muscolare. Si basa sull’allenamento a corpo libero su sbarre, parallele, anelli o al suolo, il tutto in parchi pubblici, all’aperto o nella propria abitazione. Gli esercizi maggiormente rappresentativi di questa disciplina sono posizioni isometriche (Skills) e movimenti dinamici (Muscle up, trazioni, piegamenti …) in infinite varianti e difficoltà che portano l’atleta che lo pratica a sviluppare elevatissimi livelli di forza e ad ovvi miglioramenti di carattere estetico.

Il Calisthenics ha origini molto antiche, di fatti, le prime informazioni riguardo questa disciplina risalgono agli antichi greci, il cui nome è composto da "kalos" che significa bellezza e "sthenos" ovvero forza.

L’allenamento in stile Calisthenics può essere orientato non solo in ottica sportiva (quindi progressione e sviluppo delle skills), ma anche in ottica fitness, cioè l’utilizzazione degli esercizi base per indurre ipertrofia muscolare o semplicemente al fine di migliorare le proprie prestazioni fisiche.

le competizioni sono di diverso tipo e consistono:

Freestyle uomo/donna: esecuzione di skills (abilitaà da effettuare con il proprio corpo) in un determinato lasso di tempo(set), i punteggi ottenuti avvengono per l'esecuzioni di skills complicate ed eseguite in maniera corretta

categoria strenght: gara di forza, richiede l'esecuzione di alcuni esercizi di base a corpo libero, come muscle up, pull up e dips utilizzando dei sovraccarichi

Categoria endurance: prevede nell'eseguire in meno tempo possibile un determinato circuito composto da diversi esercizi a corpo libero di base (pull up, dips, push up, squat, ecc)