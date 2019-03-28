PATERNO': OTTIMI SUCCESSI PER LA PRIMALSTRONG
Continua la stagione di gare per la PrimalStrong dei maestri M. Borzì e M. Rizzo; questo week-end si è svolto al Palamili a Mili Marina (ME) il Campionato Nazionale WTKA 2019 “Girone Sud”.
Al via 400 iscritti di cui 6 per la PrimalStrong che portano a casa un ottimo risultato 4 ori e 2 argenti.
Gli Ori sono andati a Simone Longo categoria giovanili -47kg, a Giuseppe Galati Pricchia categoria giovanili -65kg, a Salvo Mazzamuto categoria cadetti -50kg e a Roberto Leanza alla sua prima vittoria nella categoria giovanili -28kg.
Gli Argenti vanno a Thomas Borzì categoria bambini -55kg e a Daniele Di Stefano categoria cadetti -52kg.
Prossimo appuntamento 1-2 Giugno per le Finali di Rimini WTKA.