95047

PATERNO': Ottimo risultato per la "piccola coppia" Matteo e Kerol

PATERNO': Ottimo risultato

A cura di Redazione Redazione
27 febbraio 2018 08:58
PATERNO': Ottimo risultato per la "piccola coppia" Matteo e Kerol -
News
Sport
Condividi

Matteo Cirino e Keroline Gagliano, vanno sempre più in alto,dopo aver conquistato il titolo di vice campioni provinciali lo scorso 10 febbraio, a distanza di appena 15 giorni, hanno conquistato, ai campionati regionali di danza sportiva che si sono svolti sabato e domenica scorsi al Palaghiaccio di Catania, il titolo di vice campioni regionali, nella categoria 12/13 classe D1 danze latine americane.

Ottimo risultato per la Professional Dance Academy con i loro insegnanti, Salvo Leonardi e Giulia Colina

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047