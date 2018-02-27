PATERNO': Ottimo risultato per la "piccola coppia" Matteo e Kerol
A cura di Redazione
27 febbraio 2018 08:58
Matteo Cirino e Keroline Gagliano, vanno sempre più in alto,dopo aver conquistato il titolo di vice campioni provinciali lo scorso 10 febbraio, a distanza di appena 15 giorni, hanno conquistato, ai campionati regionali di danza sportiva che si sono svolti sabato e domenica scorsi al Palaghiaccio di Catania, il titolo di vice campioni regionali, nella categoria 12/13 classe D1 danze latine americane.
Ottimo risultato per la Professional Dance Academy con i loro insegnanti, Salvo Leonardi e Giulia Colina