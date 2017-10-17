95047

PATERNO': PADRE ANTONINO TOMASELLO FESTEGGIA IL 40° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO - FOTO

Quarant'anni di sacerdozio per Don Antonino Tomasello parroco da dieci anni della chiesa “Santissimo Salvatore” di Paternò.Don Tomasello 64 anni, nato a Biancavilla, ha celebrato ieri sera, la Santa M...

A cura di Redazione Redazione
17 ottobre 2017 11:50
Quarant'anni di sacerdozio per Don Antonino Tomasello parroco da dieci anni della chiesa “Santissimo Salvatore” di Paternò.

Don Tomasello 64 anni, nato a Biancavilla, ha celebrato ieri sera, la Santa Messa nella sua chiesa parrocchiale con una cerimonia presieduta da mons. Salvatore Genchi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania.

FOTO TURI M.

