PATERNO': PADRE ANTONINO TOMASELLO FESTEGGIA IL 40° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO - FOTO
A cura di Redazione
17 ottobre 2017 11:50
Quarant'anni di sacerdozio per Don Antonino Tomasello parroco da dieci anni della chiesa “Santissimo Salvatore” di Paternò.
Don Tomasello 64 anni, nato a Biancavilla, ha celebrato ieri sera, la Santa Messa nella sua chiesa parrocchiale con una cerimonia presieduta da mons. Salvatore Genchi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania.
FOTO TURI M.
