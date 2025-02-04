PATERNO'- PALO ROTTO DA TEMPO DAVANTI ALLA SCUOLA G.B. NICOLOSI, I LETTORI CHIEDONO INTERVENTI URGENTI

PATERNÒ – Un palo di un’insegna ormai rotto da tempo rappresenta un serio pericolo davanti alla scuola G.B. Nicolosi, in via della Libertà. La segnalazione arriva direttamente da un cittadino, preoccu...

PATERNÒ – Un palo di un’insegna ormai rotto da tempo rappresenta un serio pericolo davanti alla scuola G.B. Nicolosi, in via della Libertà. La segnalazione arriva direttamente da un cittadino, preoccupato per l’incolumità di studenti e passanti.

Questa mattina, a causa del palo pericolante, una bambina è caduta, riportando delle ferite. Un episodio che sottolinea l'urgenza di un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori incidenti.

A rafforzare la denuncia, arriva anche la segnalazione di Samantha, che scrive:

"Quella struttura è rotta da tempo e nessuno interviene. Ogni giorno tantissimi bambini passano da lì per entrare e uscire da scuola. Oggi una bambina è caduta e si è fatta male. Bisogna fare qualcosa prima che succeda qualcosa di più grave!"

Si invita chi di competenza a intervenire tempestivamente per rimuovere il palo o ripararlo, al fine di garantire la sicurezza di tutti, in particolare dei bambini che ogni giorno frequentano la scuola.

Restiamo in attesa di aggiornamenti sulla situazione.