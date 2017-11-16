PATERNO': PANCHINE ROSSE, NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGRAMMA

Anche Paternò avrà la sua panchina rosse per dire no alla violenza sulle donne e per ricordare quante sono rimaste vittima della violenza stessaL’amministrazione comunale paternese con il supporto di...

A cura di Redazione 16 novembre 2017 20:26

