PATERNO': PANCHINE ROSSE, NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGRAMMA
L'amministrazione comunale paternese con il supporto di...
Anche Paternò avrà la sua panchina rosse per dire no alla violenza sulle donne e per ricordare quante sono rimaste vittima della violenza stessa
L’amministrazione comunale paternese con il supporto di altre associazioni ha organizzato una serie di iniziative per ricordare Enza, Giordana , Laura e tutte le donne morte per mano violenta.
PROGRAMMA:
- 18 novembre ore 16,30 - PIAZZA LIVATINO - svelata della Panchina Rossa
- 24 novembre ore 09.00 - PARTENZA PIAZZA NASSIRYA - marcia solidale che coinvolgerà gli studenti di ogni ordine e grado, arrivo a Piazza Umberto con Flash Mob Ass.Arte Danza
- 25 novembre ore 17:00 - PALAZZO ALESSI - conferenza “Violenza sulle Donne: Dramma invisibile”, a cura dell’Associazione Crisalide Blu.
28 novembre ore 18:00 - PALAZZO ALESSI - conferenza dibattito con la partecipazione del Telefono Rosa e dell’associazione Thamaia
Dal 19 al 25 Palazzo Alessi ospiterà una mostra di pittura , Fotografia e poesia sul tema del femminicidio, a cura di Salvo Conti