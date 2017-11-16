95047

PATERNO': PANCHINE ROSSE, NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGRAMMA

Anche Paternò avrà la sua panchina rosse per dire no alla violenza sulle donne e per ricordare quante sono rimaste vittima della violenza stessaL’amministrazione comunale paternese con il supporto di...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2017 20:26
L’amministrazione comunale paternese con il supporto di altre associazioni ha organizzato una serie di iniziative per ricordare Enza, Giordana , Laura e tutte le donne morte per mano violenta.

PROGRAMMA:

  • 18 novembre ore 16,30 - PIAZZA LIVATINO - svelata della Panchina Rossa
  • 24 novembre ore 09.00 - PARTENZA PIAZZA NASSIRYA - marcia solidale che coinvolgerà gli studenti di ogni ordine e grado, arrivo a Piazza Umberto con Flash Mob Ass.Arte Danza
  • 25 novembre ore 17:00 - PALAZZO ALESSI - conferenza “Violenza sulle Donne: Dramma invisibile”, a cura dell’Associazione Crisalide Blu.

28 novembre ore 18:00 - PALAZZO ALESSI - conferenza dibattito con la partecipazione del Telefono Rosa e dell’associazione Thamaia

Dal 19 al 25 Palazzo Alessi ospiterà una mostra di pittura , Fotografia e poesia sul tema del femminicidio, a cura di Salvo Conti

 

 

