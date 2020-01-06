PATERNÒ: PARCHEGGIANO L’AUTO, AL RITORNO TROVANO LE AUTO VANDALIZZATE

Erano partiti ieri mattina alla volta di altri paesi siciliani in gita a far visita ai vari presepi.Il punto di ritrovo fissato era nel parcheggio antistante la piscina comunale, dove oltre alla sua S...

Il punto di ritrovo fissato era nel parcheggio antistante la piscina comunale, dove oltre alla sua Smart per tutta la giornata sono rimaste in sosta una cinquantina di automobili ci racconta una nostra lettrice. Il viaggio è poi proseguito in pullman. La sorpresa, amara, è arrivata al rientro a casa.

"Molte macchine in sosta danneggiate, alcune con graffi e altre con gli specchietti retrovisori rotti e i finestrini frantumati per chissà quale capriccio, ci racconta una nostra lettrice, nella stessa identica situazione almeno altre 20 autovetture"

Un atto vandalico semplicemente vergognoso, da segnalare nessun furto, solo danni ai mezzi.

Sul fatto si sono rivolti ai carabinieri sporgendo regolare denuncia contro ignoti.