PATERNÒ, PARCO EUROPA ENNESIMA SEGNALAZIONE DI VANDALI, SCHIAMAZZI E PETARDI NOTTURNI

A pochi giorni dalla segnalazione dell’atto vandalico che ha visto il vetro del portone di un condominio distrutto da ignoti (vedi articolo "Paternò. Notte di paura in zona Parco Europa: vandali spaccano il vetro del portone", pubblicato il 12 ottobre 2024), i residenti della zona tornano a farsi sentire con una nuova denuncia, confermando che la situazione non è affatto migliorata, anzi, è addirittura peggiorata.

Nonostante la chiamata alle forze dell'ordine e la segnalazione tempestiva dei disordini, i cittadini si trovano nuovamente a fare i conti con una notte di schiamazzi, urla e l’esplosione di petardi di grosso calibro. Una situazione che ha trasformato la zona in un luogo di costante inquietudine e allarme.

I residenti, esausti e frustrati, segnalano che, dopo aver chiamato le forze dell’ordine la notte di disordini è continuata indisturbata.

Nonostante le ripetute denunce, i residenti di Parco Europa si trovano nuovamente costretti a vivere in un contesto di degrado e insicurezza.

Oltre ai soliti schiamazzi e urla che non cessano fino a tarda notte, i petardi di grosso calibro esplosi nella zona hanno amplificato l’atmosfera di caos. Un clima di paura e frustrazione che cresce tra coloro che sono ormai abituati a convivere con il rumore e la violenza di queste manifestazioni di inciviltà.

Al mattino seguente, la situazione del condominio è apparsa ancora più grave. Oltre ai danni materiali causati dai vandali, la zona versava in uno stato di sporcizia totale, con rifiuti sparsi ovunque nelle aree comuni. La mancanza di interventi di pulizia ha contribuito al degrado generale, accentuando il senso di abbandono che ormai domina la zona. Il portone danneggiato, senza il vetro, ha lasciato l’ingresso vulnerabile, peggiorando ulteriormente le condizioni di sicurezza del condominio.

I residenti, stanchi e esasperati, chiedono nuovamente un intervento urgente delle forze dell'ordine e delle autorità locali. È necessario che venga garantito un maggiore controllo della zona, con pattugliamenti regolari e una risposta più tempestiva alle segnalazioni.