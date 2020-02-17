PATERNÒ: PAREGGIO A RETI BIANCHE. ADESSO IL CITTÀ DI SANT AGATA È A -4

Finisce zero a zero allo stadio Falcone Borsellino la sfida tra Paternò e Real Siracusa Belvedere. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa per le occasioni create e per non aver sfr...

Finisce zero a zero allo stadio Falcone Borsellino la sfida tra Paternò e Real Siracusa Belvedere. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa per le occasioni create e per non aver sfruttato la superiorità numerica della quale ha potuto beneficiare per quasi tutto il secondo tempo.

Iniziale panchina per bomber Cocuzza. Non succede quasi nulla nella prima mezz’ora di gara, con le due squadre che pensano per lo più a studiarsi. La prima occasione arriva al 31° ed è multipla: Bontempo colpisce il palo, sulla respinta ci provano Carioto, La Piana e poi Raimondi ma la palla non ne vuol sapere di entrare. Al 39° su cross dalla destra di La Piana Carioto impatta di testa ma il pallone finisce alto sopra la traversa.

Ad inizio ripresa mister Catalano opera un doppio cambio, inserendo Cocuzza e Cortese al posto di Scapellato e La Piana. All’8° minuto gli ospiti restano in 10 per il secondo giallo mostrato dalla’arbitro a Ulma. La partita a questo punto sembrerebbe in discesa e il Paternò spinge con più veemenza per realizzare il goal del vantaggio. Ma il Siracusa si arrocca in difesa e prova soltanto a difendere il prezioso pareggio. Al 22° l’insidioso tiro cross di Carioto finisce fuori di poco. Al 44° ci prova Raimondi ma la sua conclusione è parata dal portiere ospite. E’ questa l’ultima occasione del match che termina a reti inviolate. L’Atletico rallenta così la propria corsa , non dando seguito alla striscia di tre successi consecutivi.

Non perde l’occasione di accorciare le distanze il Città Sant Agata, che soffrendo batte in rimonta il Giarre col punteggio di 3 a 2. Adesso il primato detenuto dal Paternò dista 4 lunghezze. Si avvicina in classifica anche il Rosolini, vincendo di misura tra le mura amiche contro l’Aci Catena. Le altre sfide domenicali vedono il successo esterno del Palazzolo contro il Santa Croce e del Pedara contro l’Enna. Nelle sfide di sabato solita imbarcata subita dall’Atletico Catania, che subisce 9 goal dal Mascalucia. 2 a 1 il punteggio tra Ragusa e Gela.

GIANLUCA RUFFINO