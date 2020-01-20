Paternò: pari in extremis con l'Enna

I rossazzurri sbagliano l’approccio e sono sorpresi dalla determinazione degli ospiti dell'Enna, che dopo solo 7 minuti passano in vantaggio su una ripartenza ennese capitalizzata dall'attaccante Capu...

La differenza di classifica non si nota e l’immediato vantaggio porta la squadra in trasferta a difendersi con ordine e provare a ripartire in contropiede, amministrando il vantaggio.

L’unica occasione rossazzurra degna di nota infatti arriva soltanto al 41° con La Piana. Lo stesso copione si ripete nella ripresa e nemmeno i cambi operati da mister Catalano riescono a dare la scossa. Quando tutto sembra perduto però arriva l’insperato goal del pareggio.

All’88 infatti il difensore Bontempo sigla il suo secondo gol in campionato che fissa il punteggio finale sull’1 a 1.

Dopo la larga vittoria del Città di Sant Agata per 7 a 0 sul fanalino di coda Atletico Catania si riducono a 6 le lunghezze di vantaggio del Paternò sulla seconda.

Vittorie interne per le altre inseguitrici Giarre e Rosolini, e per il Carlentini. Il Palazzolo batte due a zero il Ragusa in trasferta, pareggio tra Mascalucia San Pio X e Santa Croce.

Gianluca Ruffino