Paternò, parte l’iter per la realizzazione dell’elisuperficie H24 da 600mila euro a servizio dell’ospedale

Il Comune di Paternò ha ufficialmente avviato la procedura per l’affidamento della progettazione tecnico-economica ed esecutiva della nuova elisuperficie H24, un’infrastruttura strategica che sarà realizzata a servizio dell’ospedale SS. Salvatore e del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

L’opera è finanziata con 600.000 euro nell’ambito della Legge Regionale n. 3 del 30 gennaio 2025, che prevede risorse per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana in diversi comuni siciliani. Le modalità di erogazione dei contributi sono state definite con il D.D.G. n. 302 del 05/02/2025 emanato dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

L’affidamento dell’incarico prevede un importo di 14.213,64 euro, e sarà effettuato tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con procedura diretta, come previsto dal Decreto Legislativo n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il geom. Carmelo La Russa, dipendente del Settore Lavori Pubblici del Comune, che ha dichiarato l’assenza di conflitti di interesse.

L’elisuperficie sarà operativa 24 ore su 24 e consentirà interventi rapidi e collegamenti diretti con strutture ospedaliere e centri di emergenza. Si tratta di un progetto strategico che rafforza la rete dei servizi sanitari e migliora la capacità di risposta alle emergenze sul territorio paternese e in tutto il comprensorio etneo.