PATERNÒ - PARTITA OGGI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA REGIONALI

L'amministrazione comunale, rende noto che è partita, da oggi, la distribuzione dei buoni spesa regionali in accredito direttamente nell’App utilizzata per farne richiesta. L’accredito parte da oggi e...

A cura di Redazione Redazione
03 luglio 2020 14:49
PATERNÒ - PARTITA OGGI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA REGIONALI -
News
