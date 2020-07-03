PATERNÒ - PARTITA OGGI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA REGIONALI
A cura di Redazione
03 luglio 2020 14:49
L'amministrazione comunale, rende noto che è partita, da oggi, la distribuzione dei buoni spesa regionali in accredito direttamente nell’App utilizzata per farne richiesta. L’accredito parte da oggi e continuerà fino al soddisfacimento di tutte le richieste.