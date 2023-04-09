PATERNO’. PASQUA. IL PROGRAMMA

PROGRAMMA PASQUA 2023DOMENICA 9 aprile 2023DOMENICA DI RISURREZIONEOre 8. 00 Nella Chiesa S. Margherita V. e M., Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Chiesa, con la partecipaz...

PROGRAMMA PASQUA 2023

DOMENICA 9 aprile 2023

DOMENICA DI RISURREZIONE

Ore 8. 00 Nella Chiesa S. Margherita V. e M., Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rettore della Chiesa, con la partecipazione dei Portatori e benedizione dei nuovi.

Ore 9.00 Allo sparo di bombe e al suono festoso delle campane uscita dell’artistico Simulacro del Cristo Risorto dalla Chiesa S, Margherita V. e M. e processione per. via Roma, piazza Indipendenza, via Teatro, piazza S. Francesco di Paola, piazza Umberto, piazza S. Barbara, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, via degli Svevi, Chiesa Matrice.

Ore 10.30 Nella Chiesa Matrice Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Prevosto Parroco.

Ore 11.30 Uscita del Simulacro dalla Chiesa Matrice e processione per: via degli Svevi, Cimitero Monumentale, via degli Svevi, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi.

Trionfale ingresso del Simulacro in piazza S. Barbara, messaggio alla Cittadinanza del Rettore

della Chiesa, spettacolo pirotecnico ed entrata nella omonima Chiesa.

Ore 18,00 Uscita del Simulacro del Cristo Risorto dalla Chiesa S. Barbara e processione per: via Monastero

e ingresso nella Chiesa dell’ Ex Monastero della SS. Annunziata per la Celebrazione Eucaristica.

Al termine la processione proseguirà per: Piazza Indipendenza, via Garibaldi (1° tronco), piazza Regina Margherita, via Garibaldi (2° tronco), via Vitt. Emanuele, piazza R. Margherita, via Vit. Emanuele, piazza Indipendenza dove sarà eseguito uno spettacolo pirotecnico.

La processione proseguendo per via Roma farà rientro nella Chiesa di S, Margherita V.M.