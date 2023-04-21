PATERNÒ, PASSANO I CARABINIERI E SI NASCONDE DIETRO UN’AUTO: ARRESTATO 30ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 30enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sos...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un 30enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo i militari dell’Arma, nel corso dello svolgimento di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Emanuele Rapisarda hanno notato un uomo che al passaggio della gazzella si è improvvisamente chinato nascondendosi dietro un’autovettura in sosta.

I Carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo l’uomo che, oltre a destare sospetto cercando di “sparire” dietro l’auto, è stato visto anche “liberarsi” repentinamente di una borsa a tracolla che ha lanciato sotto il veicolo.

Recuperata la tracolla e bloccato l’uomo, identificato per il 30enne, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione al termine della quale hanno avuto riscontro poiché all’interno della tracolla hanno trovato 17 involucri in carta alluminio contenti marijuana per un peso complessivo di 23,60 grammi sottoposti a sequestro dai militari.

I Carabinieri hanno posto il 30enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.