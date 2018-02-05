95047

PATERNÒ: Paternese in vacanza alle “Baleari” aveva messo a segno ben quattro rapine

A cura di Redazione Redazione
05 febbraio 2018 12:46
COMUNICATO DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 29enne paternese Gianluca BAELI, in esecuzione di un mandato d’arresto

europeo emesso dall’ Autorità Giudiziaria Iberica.

Nell’estate del 2016, come un normalissimo turista, si era recato in Spagna a visitare le Isole Baleari.

Durante il soggiorno il giovane paternese sembra abbia messo a segno ben quattro rapine ai danni di:
- in data 14.7.2016 istituto bancario “BBVA” di Ibiza;
- in data 5.9.2106 istituto bancario “BBVA” di Avda;
- in data 8.9.2016 presso l’istituto bancario “BBVA” di Ibiza;
- in data 8.9.2016 presso l’istituto bancario “MARCH” di Sant Antoni;
“ricavando”, secondo le autorità spagnole, un bottino equivalente a circa 72.000 euro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

