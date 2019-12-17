PATERNÒ: PAURA A SANT'ANTONIO, INCENDIO NELLA CUCINA DEL PUB

FLASHMomenti di grande apprensione questa sera, intorno alle ore 21, in un locale in Piazza Vittorio Veneto.Secondo le primissime informazioni, per cause in corso di accertamento, nel vano della cucin...

FLASH

Momenti di grande apprensione questa sera, intorno alle ore 21, in un locale in Piazza Vittorio Veneto.

Secondo le primissime informazioni, per cause in corso di accertamento, nel vano della cucina ha preso fuoco la friggitrice

È stato il titolare a dare l'allarme facendo accorrere sul posto i pompieri del distaccamento di Paternò che hanno domato il rogo

Per fortuna solo tanta paura per il personale, miracolasamente non si registrano danni a persone.