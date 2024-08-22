PATERNÒ PAURA IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI: AUTO SI INCASTRA SUI GRADINI, I RESIDENTI CHIEDONO INTERVENTI URGENTI
Non è la prima volta che accade, e purtroppo si è ripetuto nella mattinata di oggi, 22 agosto 2024.
Un’auto è andata a sbattere contro i gradini della stretta e tortuosa stradina in via Duca degli Abruzzi, rimanendo incastrata con le gomme sopra i gradini.
La dinamica dell’incidente sembra essere dovuta alla combinazione di una strada stretta e difficile da percorrere, unita probabilmente alla disattenzione del conducente.
Fortunatamente, non ci sono stati feriti , e il conducente è uscito illeso dall'incidente.
Gli abitanti di via Duca degli Abruzzi, già provati da situazioni simili in passato, si chiedono se sia possibile un intervento delle autorità per rimuovere definitivamente questo pericolo. "È una strada pericolosa, e gli incidenti continuano a verificarsi. Ci sentiamo in pericolo, è possibile che non si riesca a fare qualcosa per mettere in sicurezza quest’area?" chiedono i residenti, ormai esasperati.