Paternò, paura in zona San Marco: camion in fiamme sulla SP 139, rimorchio sganciato in extremis ed evitato il peggio

Momenti di paura intorno alle ore 08:00 di oggi, 5 gennaio 2026, lungo la Strada Provinciale 139, in zona San Marco, dove un camion in transito è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un probabile surriscaldamento di alcune parti del mezzo. Dalla zona posteriore del camion ha iniziato a fuoriuscire fumo, costringendo il conducente a fermarsi immediatamente.

L’autista, accortosi del pericolo, è riuscito a sganciare il rimorchio e parcheggiarlo lateralmente, mettendo la motrice in sicurezza ed evitando conseguenze ben più gravi.

Provvidenziale anche la presenza di un vigile del fuoco libero dal servizio che ha prontamente allertato i colleghi e nel frattempo ha gestito la viabilità, rallentando il traffico per mettere in sicurezza gli automobilisti in transito.

Durante l’emergenza si è verificato lo scoppio di alcuni pneumatici, con detriti finiti al centro della carreggiata, aumentando il rischio per la circolazione.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di spegnimento e la bonifica della strada.

Fortunatamente non si registrano feriti.