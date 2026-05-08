Paternò, paziente ricoverato esce indisturbato dall’ospedale: vaga per ore e torna a casa da solo

E’ stato un colpo di fortuna, quanto accaduto qualche notte fa all’ospedale di Paternò, dove un anziano di 86 anni del luogo, ricoverato in astanteria, e con problemi vari, rimasto solo durante la notte, quando i parenti sono stati mandati via, ad un certo punto ha preso la borsa con la biancheria, ed è uscito indisturbato, vagando per diverse ore per il paese, fino alle prime ore del mattino quando una delle figlie lo ha visto spuntare a casa propria.

Dopo un momento di sbandamento, la figlia ha chiamato in ospedale senza ricevere nessuna spiegazione da parte di chi ha competenza.

L’anziano, poi con calma, ha raccontato ai figli che ad un certo punto della sera ha sentito il bisogno di andare a casa, e passando per l’ingresso nonostante avesse chiamato non ha ricevuto risposta da parte di nessuno, dopodiché ha girato per mezzo ospedale indisturbato fino a quando è uscito, e con un momento di sbandamento ha iniziato a vagare per Paternò, fino a quando non si è ricordato tutto, andando a casa della figlia.

I familiari, si sono rivolti anche ai carabinieri, per sporgere eventuale denuncia, anche se, fortunatamente, all’uomo non è successo nulla, e tutto sarebbe relativo.

Certo non è normale che un paziente esca dal pronto soccorso in maniera indisturbata, nonostante la presenza di medici, infermieri, personale ausiliario e vigilanti, ma come sussurra qualcuno, la situazione cambia a secondo del medico di turno. Una vicenda triste, che potrebbe avere risvolti negativi per il nosocomio, ma che lascia perplessi per una gestione ospedaliera non sempre secondo i previsti protocolli.

E’ opportuno che chi di dovere controlli e magari “tiri le orecchie” a chi non svolge con professionalità il proprio compito.