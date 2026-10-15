Paternò, pedone investito ieri. I residenti: «Strisce sbiadite, pericolo segnalato»
Paternò, pedone investito ieri in corso Italia. I residenti: «Pericolo già segnalato»
PATERNÒ – L'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 ottobre, lungo corso Italia, dove un pedone è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada, riaccende le polemiche sulla sicurezza stradale.
Un residente della zona ha contattato la redazione di 95047.it denunciando una situazione di pericolo che sarebbe stata segnalata al Comune già due mesi fa.
Secondo quanto riferito, lo scorso 12 agosto alcuni cittadini avrebbero presentato un esposto-diffida alla Commissione Straordinaria, al Settore Lavori Pubblici e alla Polizia Municipale, evidenziando diverse criticità nei pressi del civico 9.
Al centro della denuncia soprattutto la mancata manutenzione delle strisce pedonali, ormai sbiadite e poco visibili, come documentato anche dalle fotografie, oltre alla presenza di marciapiedi dissestati e di un piazzale pieno di buche.
Secondo i residenti, proprio le condizioni della segnaletica orizzontale potrebbero avere contribuito all'investimento, avvenuto nel tratto stradale già oggetto delle precedenti segnalazioni.
«Avevamo segnalato nero su bianco i pericoli. Nessuno ha mosso un dito», denuncia il cittadino, sostenendo che alle richieste non sarebbero seguiti interventi risolutivi.
Resta da accertare se le condizioni delle strisce pedonali abbiano effettivamente avuto un ruolo nella dinamica dell'incidente.
I residenti chiedono adesso un intervento urgente per ripristinare la segnaletica e mettere in sicurezza l'intera area, prima che possano verificarsi altri incidenti.