PATERNÒ: PEDONE INVESTITO IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Intorno alle 11:00 di stamani, 08 Gennaio 2024 si è verificato un grave incidente stradale nella centralissima Piazza Vittorio Veneto a Sant'Antonio.

Secondo le informazioni preliminari, una vettura guidata da una signora ha investito un uomo che stava attraversando la strada. Le cause esatte dell'incidente rimangono ancora sconosciute e sono soggette ad ulteriori indagini.

L'impatto è stato così grave da richiedere l'intervento tempestivo dei servizi di emergenza. Il personale del 118 è stato prontamente allertato, e un'ambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente.

Gli operatori sanitari hanno immediatamente fornito le cure necessarie all'uomo coinvolto, stabilizzandolo prima di trasportarlo all'ospedale più vicino per ulteriori controlli medici. Al momento, lo stato di salute dell'uomo non è stato reso pubblico, ma sembrerebbe aver riportato delle ferite agli arti inferiori a seguito dell'incidente.

Le autorità competenti stanno conducendo indagini per determinare le circostanze esatte dell'accaduto.