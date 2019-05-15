PATERNO' PEDONE INVESTITO IN VIA VITTORIO EMANUELE
A cura di Redazione
15 maggio 2019 20:46
Incidente, oggi intorno alle 14.30, nella centralissima via Vittorio Emanuele di fronte l'ingresso della villa comunale.
Per cause sconosciute, un'auto guidata da una signora, ha investito una ragazza che attraversava la strada.
Nulla di grave, per fortuna, anche se la ragazza investita ha riportato un trauma alla gamba.
Per questo è stato chiesto l'intervento del 118, con l'ambulanza che ha soccorso la giovane, portandola al vicino ospedale per dei controlli.