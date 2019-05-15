95047

PATERNO' PEDONE INVESTITO IN VIA VITTORIO EMANUELE

Incidente, oggi intorno alle 14.30, nella centralissima via Vittorio Emanuele di fronte l'ingresso della villa comunale.Per cause sconosciute, un'auto guidata da una signora, ha investito una ragazza...

A cura di Redazione Redazione
15 maggio 2019 20:46
PATERNO' PEDONE INVESTITO IN VIA VITTORIO EMANUELE -
News
Condividi

Incidente, oggi intorno alle 14.30, nella centralissima via Vittorio Emanuele di fronte l'ingresso della villa comunale.

Per cause sconosciute, un'auto guidata da una signora, ha investito una ragazza che attraversava la strada.

Nulla di grave, per fortuna, anche se la ragazza investita ha riportato un trauma alla gamba.

Per questo è stato chiesto l'intervento del 118, con l'ambulanza che ha soccorso la giovane, portandola al vicino ospedale per dei controlli.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047