PATERNO': Per la Festa della Mamma domenica l’azalea della ricerca in piazza con Airc
Domani, domenica 13 maggio in occasione della Festa della Mamma, a Paternò presso Largo Assisi, i volontari dell’associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiranno le azalee della salute,...
Domani, domenica 13 maggio in occasione della Festa della Mamma, a Paternò presso Largo Assisi, i volontari dell’associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiranno le azalee della salute, un regalo speciale per festeggiare tutte le mamme e le donne.
A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla piantina verrà consegnata una speciale Guida interamente dedicata alla salute con indicazioni pratiche degli esperti sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.
L'appuntamento è per domani, in 3.700 piazze di tutta Italia dove sarà possibile acquistare l'Azalea della Ricerca. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili.
Più di 20 mila volontari AIRC saranno nelle piazze delle città anche quest'anno per distribuire 580.000 coloratissime azalee.
A Catania e Provincia i Volontari saranno presenti nelle seguenti piazze:
ACI CASTELLO: Piazza Castello
ACIREALE: Piazza Duomo
ADRANO: Piazza Umberto I
BELPASSO: Piazza Duomo
BIANCAVILLA: Piazza Roma
BRONTE: Piazza Rosario
CALTAGIRONE: Piazza Bellini
CATANIA: Piazza Giovanni Verga
CATANIA: Chiesa Cristo Re (Corso Italia)
CATANIA: Via Etnea (di fronte Villa Bellini)
CATANIA: Piazza Trento
CATANIA: Chiesa San Luigi (Viale Mario Rapisardi)
CATANIA: Piazza Stesicoro (vicino Chiesa di San Biagio)
CATANIA: Piazza Cavour (vicino Chiesa di Sant'Agata al Borgo)
FIUMEFREDDO DI SICILIA: Piazza Immacolata
GIARRE: Piazza Duomo
GRAVINA DI CATANIA: Piazza della Libertà
LINGUAGLOSSA: Piazza Chiesa Madre
MASCALUCIA: Chiesa San Vito
MILO: Piazza Belvedere
MIRABELLA IMBACCARI: Piazza Vespri
MISTERBIANCO: Piazza Chiesa Madre
MOTTA SANT'ANASTASIA: Piazza Umberto
PATERNÒ: Largo Assisi
PEDARA: Piazza Don Diego
PIEDIMONTE ETNEO: Piazza Chiesa Madre
RIPOSTO: Piazza San Pietro
SANT'AGATA LI BATTIATI: Piazza Generale di Brigata Luigi Sapienza
(Via Bellini - ex "Villetta")
SAN GIOVANNI LA PUNTA: Piazza Chiesa Madre
SANTA VENERINA: Piazza Roma
TREMESTIERI ETNEO: Piazza Tivoli
TREMESTIERI ETNEO: Piazza Dante Alighieri
VALVERDE: Piazza del Santuario
VIAGRANDE: Via Penninazzo, 7 (presso “IOM”)
VIZZINI: Piazza Marconi
ZAFFERANA ETNEA: Piazza Umberto I