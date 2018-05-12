PATERNO': Per la Festa della Mamma domenica l’azalea della ricerca in piazza con Airc

Domani, domenica 13 maggio in occasione della Festa della Mamma, a Paternò presso Largo Assisi, i volontari dell’associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiranno le azalee della salute,...

Domani, domenica 13 maggio in occasione della Festa della Mamma, a Paternò presso Largo Assisi, i volontari dell’associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro distribuiranno le azalee della salute, un regalo speciale per festeggiare tutte le mamme e le donne.

A fronte di una donazione di 15 euro, insieme alla piantina verrà consegnata una speciale Guida interamente dedicata alla salute con indicazioni pratiche degli esperti sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.

L'appuntamento è per domani, in 3.700 piazze di tutta Italia dove sarà possibile acquistare l'Azalea della Ricerca. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, diagnosi e cura dei tumori femminili.

Più di 20 mila volontari AIRC saranno nelle piazze delle città anche quest'anno per distribuire 580.000 coloratissime azalee.

A Catania e Provincia i Volontari saranno presenti nelle seguenti piazze:

ACI CASTELLO: Piazza Castello

ACIREALE: Piazza Duomo

ADRANO: Piazza Umberto I

BELPASSO: Piazza Duomo

BIANCAVILLA: Piazza Roma

BRONTE: Piazza Rosario

CALTAGIRONE: Piazza Bellini

CATANIA: Piazza Giovanni Verga

CATANIA: Chiesa Cristo Re (Corso Italia)

CATANIA: Via Etnea (di fronte Villa Bellini)

CATANIA: Piazza Trento

CATANIA: Chiesa San Luigi (Viale Mario Rapisardi)

CATANIA: Piazza Stesicoro (vicino Chiesa di San Biagio)

CATANIA: Piazza Cavour (vicino Chiesa di Sant'Agata al Borgo)

FIUMEFREDDO DI SICILIA: Piazza Immacolata

GIARRE: Piazza Duomo

GRAVINA DI CATANIA: Piazza della Libertà

LINGUAGLOSSA: Piazza Chiesa Madre

MASCALUCIA: Chiesa San Vito

MILO: Piazza Belvedere

MIRABELLA IMBACCARI: Piazza Vespri

MISTERBIANCO: Piazza Chiesa Madre

MOTTA SANT'ANASTASIA: Piazza Umberto

PATERNÒ: Largo Assisi

PEDARA: Piazza Don Diego

PIEDIMONTE ETNEO: Piazza Chiesa Madre

RIPOSTO: Piazza San Pietro

SANT'AGATA LI BATTIATI: Piazza Generale di Brigata Luigi Sapienza

(Via Bellini - ex "Villetta")

SAN GIOVANNI LA PUNTA: Piazza Chiesa Madre

SANTA VENERINA: Piazza Roma

TREMESTIERI ETNEO: Piazza Tivoli

TREMESTIERI ETNEO: Piazza Dante Alighieri

VALVERDE: Piazza del Santuario

VIAGRANDE: Via Penninazzo, 7 (presso “IOM”)

VIZZINI: Piazza Marconi

ZAFFERANA ETNEA: Piazza Umberto I