PATERNÒ: PER NON DIMENTICARE, OGGI TRISTE ANNIVERSARIO

Un giorno come altri per tutti, ma non sicuramente per le famiglie di Salvatore Magrì, scomparso due anni fa, dopo un ricovero di alcuni giorni al Cannizzaro. Giorno fatale anche per Diego Di Perna, vittima di un incidente che ha stroncato la sua breve esistenza. Ma è anche l’anniversario della prematura scomparsa di sono Eugenio Borzì, Silvio Bonanno e Antonino Magro, tre ragazzi che sette anni fa persero la vita in uno schianto sulla circonvallazione di Catania. Un altro colpo terribile, che ha privato tre famiglie di cari ragazzi.

Oggi vogliamo, per un istante, ricordare queste vittime della strada. Giovani che ancora oggi lasciano un segno indelebile nella vita di molte persone. Tragedie che cambiano la vita e che ci devono fare riflettere quando ci mettiamo alla guida. Due tristi anniversari, che devono comunque farci capire quanto sia sottile il filo che ci lega alla vita. Ciao Ragazzi, guardate i vostri cari, e tutti noi da lassù...