PATERNÒ": AUTO VA A SBATTERE CONTRO UN LAMPIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FLASH

Incidente stradale in pieno centro abitato, intorno alle ore 11.15 di oggi 16 Dicembre 2021.

Una Lancia Y per cause ancora non note mentre era in via provvidenza Virgillito Bonaccorsi, la strada che collega la Piazza di Santa Barbara alla collina storica è andata a sbattere contro un lampione.

Nel sinistro una donna è rimasta ferita, secondo le prime informazioni, non ha riportato gravi ferite, che è stata prontamente soccorsa da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro per le prime cure del caso e trasportarla in ospedale per ulteriori accertamenti

Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.