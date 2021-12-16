95047

PATERNÒ": AUTO VA A SBATTERE CONTRO UN LAMPIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FLASHIncidente stradale in pieno centro abitato, intorno alle ore 11.15 di oggi 16 Dicembre 2021.Una  Lancia Y  per cause ancora non note mentre era in  via provvidenza Virgillito Bonaccorsi,  la stra...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2021 12:14
PATERNÒ": AUTO VA A SBATTERE CONTRO UN LAMPIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
Cronaca
Condividi

FLASH

Incidente stradale in pieno centro abitato, intorno alle ore 11.15 di oggi 16 Dicembre 2021.

Una  Lancia Y  per cause ancora non note mentre era in  via provvidenza Virgillito Bonaccorsi,  la strada che collega la Piazza di Santa Barbara alla collina storica è andata a sbattere contro un lampione.

Nel sinistro una donna è rimasta ferita,  secondo le prime informazioni, non ha riportato gravi ferite, che è stata prontamente soccorsa da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro per le prime cure del caso e trasportarla in ospedale per ulteriori accertamenti

Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047