PATERNÒ: PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO, SFONDA LA RINGHIERA E CADE NEL CORTILE, FERITA LA CONDUCENTE
Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto oggi 23 agosto 2022 intorno alle ore 14 in via Gancia in pieno centro storico a PaternòUna autovettura, una Kia Picanto con alla gui...
Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto oggi 23 agosto 2022 intorno alle ore 14 in via Gancia in pieno centro storico a Paternò
Una autovettura, una Kia Picanto con alla guida una donna, per cause ancora in via di accertamento, probabilmente per un problema meccanico all'autovettura ha perso il controllo del veicolo sfondando una ringhiera che costeggia la strada finendo la sua corsa a ruote in aria all'interno di un cortile.
Per fortuna soltanto ferite lievi ma tanta paura per la conducente del mezzo che è stata soccorsa e trasporta in ospedale per le cure del caso.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al fine di mettere in sicurezza la vettura.
In aggiornamento