PATERNÒ, PERDITA D’ACQUA DAL SUOLO IN VIA SARDEGNA: VASCHE VUOTE, NUMEROSE SEGNALAZIONI, I TECNICI AL LAVORO

Mattinata difficile per molti cittadini della zona di Via Sardegna e Scala Vecchia, che si sono svegliati senza acqua a causa di un problema idrico improvviso. Secondo le prime segnalazioni, una gross...

Mattinata difficile per molti cittadini della zona di Via Sardegna e Scala Vecchia, che si sono svegliati senza acqua a causa di un problema idrico improvviso. Secondo le prime segnalazioni, una grossa perdita d'acqua si sarebbe verificata in Via Sardegna Alta, causando la fuoriuscita di acqua dal suolo e creando notevoli disagi agli abitanti della zona.

Numerose segnalazioni sono giunte in redazione da parte dei residenti, che si sono trovati con le vasche completamente vuote e senza fornitura d’acqua, con inevitabili ripercussioni sulla quotidianità.

Il problema, che ha colto tutti di sorpresa, ha generato malcontento tra gli abitanti, costretti a far fronte ai disservizi senza preavviso.

Sul posto sono già intervenuti i tecnici incaricati della riparazione, che stanno lavorando per individuare l'origine della perdita e ripristinare al più presto la normale erogazione del servizio idrico.

Al momento, non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per risolvere il guasto, ma gli operatori assicurano il massimo impegno per ridurre al minimo i disagi.