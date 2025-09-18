Paternò piange Barbara Patronaggio, icona della profumeria cittadina: oggi l’ultimo saluto

PATERNÒ – Un altro pezzo di storia della nostra comunità ci ha lasciato. È scomparsa improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, Barbara Patronaggio, storica imprenditrice paternese e punto di rif...

PATERNÒ – Un altro pezzo di storia della nostra comunità ci ha lasciato. È scomparsa improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, Barbara Patronaggio, storica imprenditrice paternese e punto di riferimento per intere generazioni con la sua iconica Profumeria Patronaggio, una delle attività più note e longeve della città.

Aveva 65 anni.

Sempre elegante, garbata e di grande stile, Barbara è stata un simbolo di raffinatezza e gentilezza.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione, come dimostrano i tanti messaggi di cordoglio che in queste ore stanno invadendo i social.

Tra i pensieri più toccanti quelli di amici e conoscenti: «Che tu possa riposare tra le braccia di nostro Signore Gesù Cristo per il sonno della vita eterna, condoglianze alla famiglia», oppure le parole di Rossana: «Che la terra ti sia lieve e gli angeli ti accolgano, buona come sei stata sempre, gentile e cara con tutti. Ci mancherà il tuo dolcissimo sorriso e ricorderemo sempre i bei tempi ed i bellissimi viaggi fatti insieme.

Ti voglio bene Barbara. Adesso sei in un posto migliore».

I funerali saranno celebrati oggi, giovedì 18, alle ore 10:30, nella Chiesa dei Cappuccini di Paternò.

La redazione di 95047 si unisce al dolore dei familiari, degli amici e dell’intera comunità per la perdita di Barbara Patronaggio.