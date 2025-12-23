Paternò piange il maestro Enzo Indaco: oggi a Valverde l’ultimo saluto

Paternò (CT), 23 dicembre 2025 – Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa del maestro Enzo Indaco, venuto a mancare ieri, 22 dicembre 2025, all’età di 85 anni. Paternese d’origine, In...

Paternò (CT), 23 dicembre 2025 – Un’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa del maestro Enzo Indaco, venuto a mancare ieri, 22 dicembre 2025, all’età di 85 anni. Paternese d’origine, Indaco è stato una figura centrale dell’arte e della formazione artistica in Sicilia, lasciando un segno profondo nella vita culturale catanese e regionale.

In una nota di sentito cordoglio, la Accademia di Belle Arti di Catania ha ricordato Enzo Indaco, nato a Paternò nel 1940, come pilastro della propria storia istituzionale e umana. Un uomo che ha dedicato gran parte della sua esistenza al servizio dell’arte pubblica, della didattica e delle nuove generazioni.

Figura di riferimento per studenti, docenti e operatori culturali, Enzo Indaco ha guidato l’Accademia di Belle Arti di Catania in anni cruciali di crescita e trasformazione. È stato direttore dal 1998 al 2006, conducendo l’Istituzione in una fase di profondo rinnovamento, e successivamente presidente dal 2006 al 2012, incarico svolto con rigore, visione e alto senso delle istituzioni.

Nel corso del suo impegno ha contribuito in modo decisivo al rafforzamento dell’identità dell’Accademia, sostenendo il rinnovamento dell’offerta formativa, il potenziamento dell’organizzazione interna e il riconoscimento dell’Accademia come presidio pubblico della cultura e della formazione artistica.

Il ricordo e l’affetto

Alla famiglia, ai suoi cari, ai colleghi Ilenia e Luca e a tutta la comunità accademica va il pensiero commosso di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale. Toccante il messaggio affidato ai social dalla figlia:

«Papà saluta tutti quelli che lo hanno stimato e amato.

Dipingi gli arcobaleni in cielo per noi!

Ciao papà ♥️»

I funerali

I funerali del maestro Enzo Indaco si svolgono oggi, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 15.30, presso la Chiesa Madre di Valverde.

Anche la redazione di 95047.it si associa al profondo dolore della famiglia, dei cari e dell’intera comunità accademica per la scomparsa del maestro Enzo Indaco, ricordandone con rispetto il valore umano, artistico e culturale lasciato in eredità al territorio e alle future generazioni.

Paternò saluta uno dei suoi figli più illustri. Il suo insegnamento continuerà a vivere nelle opere, negli allievi e nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.