PATERNÒ PIANGE LA SCOMPARSA DEL PROF. PIETRO DI MAURO DOCENTE DEL LICEO SCIENTIFICO

Sul sito della scuola è stata data notizia della prematura scomparsa del professor Pietro di Mauro:

La nostra grande Famiglia piange oggi l'improvvisa e prematura scomparsa del prof. Pietro Di Mauro. Amico sincero, collega straordinario, professore amato da tutti i suoi studenti.

A lui si devono tante iniziative come l'incontro con Zichichi, il progetto EEE, la settimana scientifica e tanto altro. Uomo di grande cultura, studioso ma dalla grande umanità e sensibilità, tanto ha fatto per la scuola che amava e tanto ancora progettava di fare. Ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il Preside, i colleghi e il personale non docente affranti partecipano al dolore della famiglia.

Ciao Pietro

La nostra redazione esprime sentite condoglianze alla famiglia