Paternò, Piazza Ficus tra degrado e rischio sanitario: la segnalazione di Giuseppe Privitera

Una vera e propria discarica a cielo aperto nel cuore del quartiere Scala Vecchia, a Paternò. È la situazione denunciata da Giuseppe Privitera, cittadino che ha voluto portare all’attenzione pubblica il grave stato di abbandono e degrado in cui versa Piazza Ficus.

Rifiuti abbandonati, materiali ingombranti, erbacce e sporcizia diffusa hanno ormai trasformato l’area in un luogo insalubre e pericoloso per la salute pubblica. Le condizioni igienico-sanitarie, sottolinea il segnalatore, sono particolarmente preoccupanti per chi vive nei dintorni e per i bambini che quotidianamente attraversano la piazza.

Alla mancanza di decoro si aggiungono episodi di vandalismo e inciviltà, in un contesto percepito come privo di controlli e attenzioni. «Il quartiere sembra dimenticato da tutti», scrive Privitera, chiedendo interventi immediati e concreti.

Tra le richieste avanzate vi sono una riqualificazione dell’area, l’installazione di sistemi di videosorveglianza, un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e un piano straordinario di pulizia e disinfestazione.

La segnalazione nasce dall’esasperazione di chi non vuole più vedere il quartiere relegato nell’abbandono e nel silenzio, ma desidera restituire dignità e decoro a una parte della città troppo a lungo trascurata.