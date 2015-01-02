Paternò, picchia selvaggiamente l'ex moglie che finisce ricoverata in ospedale

Una storia da Medioevo: la vittima ha riportato la lesione di una costa

95047.it E' stata picchiata selvaggiamente dall'ex marito: colpita a pugni e schiaffi e poi con un violento calcio al torace che gli ha lesionato una costa. Un episodio turpe. Da medioevo. E' accaduto a Paternò, con la donna che è finita al Pronto Soccorso dell'ospedale "Santissimo Salvatore": portata lì da un'ambulanza del 118. E non sarebbe la prima volta che l'uomo aggredisce in questo modo la sua ex compagna. La donna rimarrà per tutta la notte in ospedale per ulteriori controlli ed è stata raggiunta nel pomeriggio anche dai familiari. Apprendiamo, al contempo, che l'assessore Salvatore Galatà si è recato anch'egli al "Santissimo Salvatore" per esprimere la propria solidarietà e vicinanza.